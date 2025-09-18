Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 18:12

Дачники заметили медведя на территории СНТ в российском регионе

В Волховском районе Ленобласти заметили медведя на территории СНТ «Брусничка»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители СНТ «Брусничка» в Волховском районе Ленобласти заметили медведя на территории поселка, информирует 78.ru. По данным источника, дачников просят быть осторожными и закрывать калитки, входные двери в дома и сараи.

Медведя заметили вечером в среду, 17 сентября. Косолапого также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Медведь появился на одной из густонаселенных улиц СНТ. Оказалось, это не первый его визит на территорию.

В минувшие выходные зверь наведался на участки жителей и оставил следы в форме кусочка естественного происхождения. Также в лесу увидели изодранное до щепок дерево. Председатель местного правления обратился в МЧС, где пообещали принять соответствующие меры для безопасности жителей.

Ранее в Братском районе Иркутской области к пенсионерке в огород наведался крупный медведь. В МВД по региону сообщили, что инцидент произошел в деревне Куватке. Жительница услышала, как лает собака, а затем увидела опасного хищника в огороде, которого спугнула вместе с родственниками.

медведи
Ленобласть
дачи
Волхов
