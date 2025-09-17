Нежданный гость из леса забрел в огород к пенсионерке в Сибири

Нежданный гость из леса забрел в огород к пенсионерке в Сибири В Иркутской области к пенсионерке в огород пробрался крупный медведь

В Братском районе Иркутской области к пенсионерке в огород забрел крупный медведь, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на МВД по региону. Инцидент произошел в деревне Куватке.

Пожилая женщина услышала лай собаки и увидела, как в ее огороде рыщет опасный хищник. Вместе с родственниками жительница Сибири спугнула животное, отогнав его обратно в лес.

Инцидент обошелся без пострадавших. Сейчас правоохранители наряду с охотоведами проводят рейды в Братском районе в целях безопасности.

Ранее в Иркутской области медведь забрался на придомовую территорию и напал на домашний скот. Хищник загрыз трех гусей в поселке Кежемский.

До этого сообщалось, что в Иркутской области приостановлены два туристических маршрута в Прибайкальском национальном парке. Причиной стала угроза, исходящая от медведя, появившегося вблизи населенного пункта.