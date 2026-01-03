Сажайте прямо в сугроб: этот цветок взойдет сам, когда сойдет снег

Если не хотите тратить время на рассаду, посейте в марте, прямо по снегу, холодостойкие многолетники. Идеальный кандидат — эхинацея пурпурная. Сажайте прямо в сугроб! Этот цветок взойдет сам, когда сойдет снег.

Крупные семена эхинацеи обладают отличной жизнестойкостью и требуют для прорастания периода холода — стратификации. Посев в самом начале весны, когда снег еще не сошел, идеально имитирует естественные условия. Вам нужно просто расчистить небольшой участок, рассыпать семена по поверхности мерзлой земли и присыпать их тонким слоем песка. Тающий снег утянет семена на нужную глубину и обеспечит им необходимую влагу.

С приходом устойчивого тепла эхинацея дружно взойдет, а к концу лета или на следующий год вы получите мощные кусты с роскошными розовыми «ромашками», которые привлекают бабочек и отлично стоят в срезке. Этот метод гарантирует сильные, закаленные растения.

