Медведь жестоко растерзал троих мужчин

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошло трагическое нападение медведя на людей, сообщает Deсcan Herald. Хищник атаковал группу мужчин на рассвете вблизи тигрового заповедника, недалеко от деревни Бастуа. В результате инцидента трое человек погибли — Баббу Ядав, Динбандху Саху и Сантош Ядав, еще двое получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Возмущенные жители деревни самостоятельно расправились с животным, забив его палками и дубинками. Местные власти уже начали расследование происшествия. Экологи отмечают, что подобные случаи участились в регионе из-за активного сокращения естественной среды обитания диких животных, что вынуждает их выходить к человеческому жилью.

Ранее в Ноябрьске эвакуировали участников детской туристической смены «Ноябрьская кругосветка» из-за появления медведя. Животное повадилось ходить к лагерю юных путешественников.

До этого в поселке Молоковка в Чите рядом с кладбищем заметили двух медведей. Местная администрация уже обратилась в полицию и Госветслужбу.