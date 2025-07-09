Кладбище в Чите привлекло необычных посетителей В читинском поселке Молоковка заметили двух медведей у кладбища

В поселке Молоковка в Чите рядом с кладбищем заметили двух медведей, пишет «МК в Чите» со ссылкой на главу Ингодинского района города Михаила Шибаева. По его словам, местная администрация уже обратилась в полицию и Госветслужбу.

Насколько я понимаю, медведи из-за пожаров покинули свой ареал обитания и ищут пропитание. Легче всего им его найти рядом с человеком, например, на контейнерных площадках, — подчеркнул Шибаев.

В связи с этим он лишний раз призвал людей быть предельно осторожными при встрече с дикими животными. Важно не приближаться к зверям, не пытаться сфотографировать или напугать их. Лучше просто спокойно уйти, а после обратиться в компетентные службы, заключил Шибаев.

Ранее на острове Итуруп семья медведей заинтересовалась композицией в виде шахматной доски с фигурами в пяти километрах от Курильска. Все произошло на территории водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Ванночки».