В ЯНАО из-за медведя эвакуировали участников детского турпохода

В Ноябрьске эвакуировали участников детской туристической смены «Ноябрьская кругосветка» из-за появления медведя, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на инспектора службы по охране биоресурсов ЯНАО Максима Голубя. Животное повадилось ходить к лагерю юных путешественников.

Эта территория — естественная среда обитания бурого медведя. Он всего лишь обследует свою территорию, в очередной раз он сюда зашел и обнаружил пищу для себя. Запах его очень сильно привлекает, у него очень хорошее обоняние, он чует на несколько километров, — рассказал Голубь.

Очевидцы сообщили о появлении животного в полицию. После этого на озеро Ермолаевское, где проходит туристическая смена, прибыли сотрудники охотнадзора. Медведя смогли отогнать от лагеря с помощью служебных собак и выстрелов в воздух.

Ранее в поселке Молоковка в Чите рядом с кладбищем заметили двух медведей. Местная администрация уже обратилась в полицию и Госветслужбу.