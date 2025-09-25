Туристы бегут из Крыма? Что случилось, дефицит бензина, угроза ВСУ

Туристы начали уезжать из Крыма на фоне атак ВСУ и очередей на заправках, утверждают в соцсетях. Как складывается ситуация на полуострове на самом деле, что известно, как ВСУ атакуют курорты Черного моря, существует ли дефицит бензина, продолжают ли ехать туристы в Крым?

Что за бензиновый кризис в Крыму, насколько серьезна угроза

Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что на полуострове возникли сложности с поставками горючего. Он связал это со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

СМИ отмечают, что число АЗС в Крыму и Севастополе сократилось на 50% — это почти в 20 раз больше, чем в целом по России (2,6%). Эксперты отмечают, что на некоторых заправках в России ввели ограничения на отпуск бензина, запретили продавать топливо в канистрах, и ввели другие ограничения; это стало поводом для сплетен о «топливном кризисе» в России.

В Крыму бензин был на 10% дороже, чем на «материке», местные СМИ отмечали это еще в июле 2025 года: стоимость литра марки АИ-95 быстро росла и в сентябре добралась до 80 рублей.

«Ценники в Крыму выше, чем на континенте, не только летом. Это связано со спецификой региона, в частности из-за сложной логистики. Кроме того, большинство заправок в Крыму — независимые. Это значит, что на них не распространяется требование о сдерживании цен на топливо в пределах официальной инфляции, в отличие от АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний», — отмечает Readovka.

Власти Крыма развеяли слухи о якобы «катастрофической» ситуации с бензином: перебои возникают, однако принимаются все необходимые меры для обеспечения населения топливом.

«В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92», — объявил глава Крыма в своем Telegram-канале.

Как ВСУ угрожают Крыму, атаки в Черном море

Киев в сентябре целенаправленно атаковал туристические районы на Черном море. Так, 21 сентября ВСУ атаковали санаторий Форос на юге Крыма. В результате атаки БПЛА погибли три человека, еще 16 получили ранения. Удар БПЛА разрушил местную школу. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно бьют по мирному населению.

«Для ВСУ уже перестали существовать какие-то сомнения в части выбора цели, в данном случае удар по туристам, которые отдыхали на южном берегу», — заявил Аксенов.

Позже в Минобороны РФ сообщили об ответном ударе по объекту в Одессе, где находились оперативники ГУР Украины, атаковавшие Форос.

24 сентября ВСУ провели крупномасштабную атаку на Крым и Краснодарский край. По данным Telegram-канала «Рыбарь», всего было уничтожено более десятка безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Из них восемь — под Новороссийском, четыре — в Туапсе, шесть — на западном побережье Крыма. Кроме того, в Черном море были уничтожены два десантных катера ВСУ.

В атаке, кроме того, участвовали беспилотники: в результате атаки БПЛА в Новороссийске погибли два человека, еще восемь были ранены.

Целью удара были стоянки боевых кораблей и катеров в Крыму и Краснодарском крае, а также инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума.

Правда ли, что туристы бегут из Крыма? Очереди на мосту в бархатный сезон

В соцсетях пошли слухи, что туристы якобы начали «в панике» покидать Крым из-за атак ВСУ и проблем с бензином. В качестве доказательства приводятся данные с Крымского моста: на выезд из Крыма есть очередь, а на въезд нет.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 621 транспортное средство. Время ожидания более двух часов», — сообщил в 12:00 канал официальной информации Крымского моста.

Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что очереди относительно невелики по сравнению с пиком сезона. Они связаны не с паникой, а с завершением курортного сезона в России. При этом на 25 сентября в Крыму находится 350–400 тысяч туристов, и, по данным АТОР, каждый день въезжает пять-шесть тысяч человек. После террористической атаки на Форос туроператоры не зарегистрировали массовых отмен туров и бронирований, пишет АТОР; то же самое сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

При этом бархатный сезон только начинается, и туроператоры традиционно констатируют высокий спрос на отдых и лечение в Крыму. Это называется «глубиной бронирования»: по данным «Интуриста», в прошлом году 23% всех броней в Крыму пришлось на период с ноября 2024 года по апрель 2025 года.

АТОР констатирует: Крым переживает пик туризма, и продажи туров идут на 30–35% лучше, чем годом ранее. Среди факторов, которые сделали полуостров суперпопулярным: проблемы с экологией в Анапе после катастрофы танкеров «Волгонефть», дороговизна отдыха в Сочи и разочарование российских туристов сервисом в Абхазии.

