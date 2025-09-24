«Удар по туристам»: в Крыму жестко осудили атаку БПЛА ВСУ на Форос

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на поселок Форос стала действием от «кровавых властей» Киева, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в беседе с ТАСС. Инцидент произошел в ночь на понедельник, в результате чего пострадали 16 человек, трое погибли.

Аксенов жестко раскритиковал атаку и заявил, что Украина совершила целенаправленные удары по гражданскому населению. При этом российские силы никогда так не работают – они действуют избирательно, нанося удары только по военным объектам.

Для них […] уже перестали быть какие-то сомнения в части выбора цели, в данном случае, удар по туристам, которые отдыхали на южном берегу, — указал Аксенов.

В результате атаки повреждены объекты курортной инфраструктуры и здание школы. Предварительный ущерб оценивается в 18,7 млн рублей.

Министерство обороны России подтвердило, что удар был нанесен по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар возмездия по позициям организаторов атаки на Форос. Они смогли раскрыть места их дислокации благодаря РЛС и системам спутникового слежения.