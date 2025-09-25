Бабье лето возвращается? Прогноз погоды в Москве в начале октября

Первые мощные заморозки пришли в Россию, однако синоптики уверены, что Москва и Петербург еще смогут получить порцию тепла. Сколько будет градусов в выходные 27–28 сентября, как начнется октябрь?

Какая погода пришла в Москву к 25 сентября

Минувшая ночь в российской столице стала самой холодной с начала календарной осени, объявили синоптики. При этом сильные заморозки обошли столицу стороной: на ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 5,8 градуса, а в Подмосковье самая низкая температура воздуха была в Серебряных Прудах — плюс 1,9 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус констатирует: столичный регион остается под влиянием холодной тыловой части циклона.

«Сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха в Москве — плюс 9–11 градусов, по области — плюс 7–12. Атмосферное давление выше нормы. В пятницу без осадков, ночью плюс 3–5, днем плюс 12–14 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где в России холоднее всего, первые мощные заморозки

Основная зона заморозков прошла юго-западнее Подмосковья, в Смоленской и Калужской областях, указывает главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Леус отмечает, что арктическое вторжение в Центральную Россию к 25 сентября достигло своего апогея. Ночью отрицательная температура воздуха фиксировалась на обширной территории. Заморозки зафиксировали метеостанции Псковской (минус 2,3 градуса), Ленинградской (0 градусов), Новгородской (минус 0,8 градуса), Смоленской (минус 2,1 градуса), Калужской (минус 1,3 градуса), Рязанской (минус 0,7 градуса), Брянской (минус 2,9 градуса), Орловской (минус 1,1 градуса), Тульской (минус 0,3 градуса) и Костромской (минус 2,2 градуса) областей. В Поволжье заморозки были отмечены в Нижегородской и Кировской областях, где похолодало до минус 1,8 градуса.

Самая низкая температура минувшей ночью в Центральной России была зафиксирована в Жуковке (Брянская область) и составила минус 2,9 градуса. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются и на юге России — в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, отмечает синоптик Евгений Тишковец.

Сколько будет градусов в Москве в выходные, чего ждать в начале октября

При этом ближайшие ночи в Москве будут холодными — с температурой плюс 3–8 градусов, а в понедельник может похолодать до нуля. Однако в октябре после сентябрьских заморозков наступит бабье лето, утверждают синоптики.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует холодные выходные (плюс 10–11 градусов) и начало следующей недели. 29 сентября похолодает до плюс 9 градусов, однако затем постепенно начнется «второе бабье лето».

Долговременный прогноз «Метеоновостей» обещает, что уже 30 сентября дневная температура в Москве достигнет плюс 15 градусов. Теплая и солнечная погода продлится до начала следующей недели. Пик тепла ожидается 5 октября — днем воздух может прогреться до плюс 18 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, как начинается «второе бабье лето»

В Санкт-Петербурге минувшая ночь также стала самой холодной с начала сентября: похолодало до плюс 3,3 градуса. Однако холодный тыл циклона уже прошел Северную столицу и в Петербург пришел антициклон, указывает Леус. Потеплеет не сразу.

«При переменной облачности обойдется без дождей, однако, несмотря на обилие солнца, температурный фон останется на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха в Петербурге — плюс 11–13 градусов, в Ленинградской области — плюс 10–15. Атмосферное давление будет выше нормы. В пятницу без осадков, ночью плюс 5–7, днем плюс 14–16 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил, что в Петербурге есть все условия для «второго бабьего лета».

«Бабье лето — это не „жаркая погода“. По определению бабье лето — это период сухой, тихой и относительно теплой погоды. Как раз такой период и наступает в нашем регионе на предстоящую неделю. Атмосферное давление ожидается постоянно высоким, а воздух в дневные часы может прогреваться до плюс 14–16 градусов, что очень даже тепло», — объявил Колесов.

«Метеовести» прогнозируют, что «второе бабье лето» в Петербурге продлится до 5 октября: в воскресенье в город придут дожди, и температура начнет быстро падать.

