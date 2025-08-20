В Курске нашли редкий гигантский гриб-краснокнижник

В природном парке регионального значения «Боева дача» в Курске обнаружили редкий гриб головач гигантский, сообщает «Курская правда». Ранее этот вид в данной местности не встречался.

Головач считается одним из крупнейших в мире и может достигать веса до 20 килограммов. Для этого региона подобная находка уникальна, так как ареал распространения вида ограничен. В Красной книге Курской области гриб отмечен как вид, сокращающийся в численности.

Ранее автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров заявил, что осенью в лесах Подмосковья встречаются необычные грибы — черные лисички и ежовик желтый. Лисички из-за темного цвета часто кажутся гнилыми, но на самом это деликатес. В сушеном виде они приобретают яркий аромат, а в измельченном состоянии станут отличной приправой. По словам эксперта, собирать черные лисички довольно сложно из-за их тонкости.

До этого эксперты Роспотребнадзора предупредили, что съедобные грибы рода навозников представляют серьезную опасность при сочетании с алкоголем. Дело в том, что они могут вызывать сильнейшую интоксикацию.