20 августа 2025 в 12:51

Россиянам рассказали о необычных грибах, растущих в Подмосковье

Грибник Тихомиров: в Подмосковье можно собрать необычные черные лисички

Фото: Sven Walter/Global Look Press

Осенью в лесах Подмосковья можно найти необычные грибы, такие как черные лисички и ежовик желтый, рассказал «Москве 24» автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров. Он подчеркнул, что осенью привычных грибов будет много, но для любителей экспериментов стоит попробовать черные лисички, которые могут показаться гнилыми из-за своего цвета, но на самом деле являются деликатесом.

Многие из-за цвета принимают их за гнилые грибы, однако такие лисички считаются деликатесом. Особенно хорошо их сушить – раскрывается их нежный грибной аромат. Можно потом еще размолоть в порошок, благодаря чему получится отличная приправа, – поделился мнением Тихомиров.

Эксперт также отметил, что собирать черные лисички довольно хлопотно, так как они тонкие и легкие, и для получения хотя бы килограмма грибов потребуется усилие. В дополнение он упомянул желтый ежовик, который может быть принят за двойника лисички, уточнив, что у него отсутствуют пластинки под шляпкой.

Ранее в Роспотребнадзоре по Тверской области рассказали, что съедобные грибы рода навозников ни в коем случае нельзя сочетать со спиртными напитками, так как это может обернуться тяжелой интоксикацией. По данным ведомства, также человек может отравиться и вполне съедобными грибами, которые в месте своего произрастания «впитали» в себя токсические химические вещества или соли тяжелых металлов.

