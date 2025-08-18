Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 14:19

Роспотребнадзор назвал несовместимые с алкоголем грибы

Роспотребнадзор: спиртные напитки с грибами приводят к сильному отравлению

Фото: fotototo via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Съедобные грибы рода навозников ни в коем случае нельзя сочетать со спиртными напитками, так как это может обернуться тяжелой интоксикацией, передает пресс-служба Роспотребнадзора по Тверской области. По данным ведомства, также человек может отравиться и вполне съедобными грибами, которые в месте своего произрастания «впитали» в себя токсические химические вещества или соли тяжелых металлов.

Привести к отравлению могут не только ядовитые грибы. В частности, условно съедобные грибы рода навозников при употреблении совместно со спиртными напитками способны вызвать тяжелейшую интоксикацию, так как эти грибы содержат коприн — вещество, блокирующее переработку этилового спирта, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее иммунолог Надежда Логина заявила, что пыльца сорных трав и плесневые грибы в опавшей листве представляют особую опасность для аллергиков в конце лета и осенний сезон. При подозрении на аллергическую реакцию врач призвала исключить из рациона ферментированные продукты и сократить прогулки на природе.

