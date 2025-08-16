Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 20:25

Осенняя засуха обманчива — почему растениям нужен полив перед морозами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сухая осень создаёт иллюзию, что растения уже готовы к зиме. На самом деле отсутствие дождей вызывает скрытое обезвоживание, что сильно ослабляет деревья и кустарники.

Перед первыми заморозками важно провести влагозарядковый полив при температуре воздуха от +2 до +5°C. Воду вносят только в приствольные круги, чтобы промочить корневую зону.

Плодовые деревья требуют от 50 до 100 литров воды в зависимости от возраста, а ягодные кустарники — 30–40 литров на растение. Хвойные особенно чувствительны к сухости, поэтому их поливают два раза с интервалом в три дня.

Молодые саженцы получают меньшие порции, но чаще — 2-3 раза с недельным перерывом. Перед поливом почву рыхлят для лучшего впитывания влаги, а после — мульчируют торфом или компостом.

На тяжелых глинистых почвах влагозарядку не проводят, ограничиваясь поверхностным рыхлением. Многолетние цветы и травянистые растения требуют около 15–20 литров воды на квадратный метр посадок.

Особое внимание уделяйте осенним луковичным и недавно посаженным растениям — их корни активно развиваются и нуждаются в глубоком увлажнении.

Контролируйте глубину промачивания с помощью щупа или палки. Помните, что избыток влаги может вызвать выпревание корней, так же как и её нехватка.

Оптимальное время для влагозарядки — после листопада, но до промерзания почвы. Такой полив повышает зимостойкость растений примерно на 30%, помогая им легче переносить морозы и весенние перепады температуры.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

саженцы
сады
огороды
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине обиделись на Трампа из-за саммита на Аляске
Российские операторы дронов протаранили эскадрилью тяжелых БПЛА ВСУ
В США проболтались о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
Стало известно, от какой гарантии безопасности для Украины отказались США
Торговые переговоры США и Индии сорвались в последний момент
Открылись новые детали о несостоявшемся обеде Путина и Трампа на Аляске
Мерц научил Зеленского, как снова не сесть в лужу перед Трампом
Российские войска пресекли попытку прорыва фронта в зоне СВО
В отеле на Аляске нашли секретные документы после встречи Путина и Трампа
Раскрыто, какие именно гарантии безопасности Трамп готов дать Украине
Трамп рассказал о неожиданном обещании Си Цзиньпина
В Болгарии назвали Европу лишним звеном в решении украинского кризиса
Сальдо объяснил, кто может принудить Зеленского к миру на Украине
5 лучших соусов к рису: вкусно, просто, по-домашнему
В США заявили о переосмыслении условий разрешения конфликта на Украине
Аджика «Дымчатый бархат» с копчеными сливами и кофе — секрет моего стейка
В Госдуме рассказали, кого ждет повышение пенсии с 1 сентября
Украинские военкомы превратили врачебные комиссии в конвейер трупов
Собчак заметила на встрече Путина и Трампа «путешественника во времени»
ВСУ жестоко подставили соседнюю бригаду с колоссальными потерями
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.