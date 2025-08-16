Осенняя засуха обманчива — почему растениям нужен полив перед морозами

Сухая осень создаёт иллюзию, что растения уже готовы к зиме. На самом деле отсутствие дождей вызывает скрытое обезвоживание, что сильно ослабляет деревья и кустарники.

Перед первыми заморозками важно провести влагозарядковый полив при температуре воздуха от +2 до +5°C. Воду вносят только в приствольные круги, чтобы промочить корневую зону.

Плодовые деревья требуют от 50 до 100 литров воды в зависимости от возраста, а ягодные кустарники — 30–40 литров на растение. Хвойные особенно чувствительны к сухости, поэтому их поливают два раза с интервалом в три дня.

Молодые саженцы получают меньшие порции, но чаще — 2-3 раза с недельным перерывом. Перед поливом почву рыхлят для лучшего впитывания влаги, а после — мульчируют торфом или компостом.

На тяжелых глинистых почвах влагозарядку не проводят, ограничиваясь поверхностным рыхлением. Многолетние цветы и травянистые растения требуют около 15–20 литров воды на квадратный метр посадок.

Особое внимание уделяйте осенним луковичным и недавно посаженным растениям — их корни активно развиваются и нуждаются в глубоком увлажнении.

Контролируйте глубину промачивания с помощью щупа или палки. Помните, что избыток влаги может вызвать выпревание корней, так же как и её нехватка.

Оптимальное время для влагозарядки — после листопада, но до промерзания почвы. Такой полив повышает зимостойкость растений примерно на 30%, помогая им легче переносить морозы и весенние перепады температуры.

