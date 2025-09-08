Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 00:45

Приметы Натальи Овсяницы 8 сентября: как дубы и березы напророчат холода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

8 сентября по народному календарю посвящено памяти святых мучеников Адриана и Натальи. Этот день в крестьянском быту носил названия Наталья Овсяница и Адриан Осенний. С этого утра начинали косить овес, а по первому снопу судили о будущем урожае. Многовековые наблюдения за природой сформировали систему народных примет на 8 сентября, которые касались погоды, поведения зверей и птиц, а также строгих традиций.

Погодные приметы на Наталью и Адриана

  • Если утром стоит холодный туман — готовь закрома, осень будет продолжительной и ненастной.

  • Утренний иней на траве и крышах предвещал раннюю и морозную зиму.

  • Сильный ветер с востока в этот день сулил затяжные дожди в ближайшие недели.

  • Если листья на дубе и березе к Наталье Овсянице еще не начали желтеть — ударит суровая зима.

  • Гром гремит 8 сентября — предвещает теплую и солнечную осень.

  • Облака плывут высоко и быстро — к ясной и сухой погоде, низко и медленно — к ненастью.

Приметы по поведению зверей и птиц на Наталью Овсяницу

  • Зайцы начали активно менять серую шкурку на белую — скоро выпадет снег и ударят морозы.

  • Если белки строят гнезда низко на деревьях — зима будет мягкой, высоко — жди лютых холодов.

  • Дикие гуси и журавли высоко летят и не спешат улетать — осень простоит долго и будет теплой.

  • Вороны каркают громко и беспорядочно — к непогоде и сильному ветру.

  • Мыши роют норы близко к полям — народная мудрость советует готовиться к снежной и затяжной зиме.

Фото: Wilfried Martin/imagebroker/Global Look Press

Что нельзя делать 8 сентября по народным поверьям

Согласно народным верованиям, в этот день строго запрещалось ссориться и выяснять отношения, особенно за столом. Считалось, что любая ссора привлечет в дом бедность и нужду на весь будущий год. Нельзя было оставлять немытую посуду и беспорядок в доме, это сулило череду мелких неприятностей. Также запрещалось пренебрегать угощением для гостей и нуждающихся, так как щедрость в этот день гарантировала благополучие в будущем.

Что нужно сделать обязательно 8 сентября

Главной обязанностью было начало жатвы овса и приготовление первых овсяных блинов и киселя. Обязательно следовало пригласить в дом гостей и накормить их овсяными угощениями, это сулило сытую жизнь. Бедным и странникам подавали милостыню, преимущественно едой. Хозяева обязательно благодарили высшие силы за урожай и просили благополучия на будущий год. Следовало навести идеальный порядок в доме и во дворе, чтобы подготовиться к осенним хлопотам.

Екатерина Метелева
