28 сентября 2025 в 09:29

Комбинированный удар нанесен по целям на Украине

RT: ВС РФ в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по целям на Украине

Фото: МО РФ

Российские военные в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным объектам на территории Украины, сообщает RT. По данным издания, наибольшее количество поражений целей зафиксировано в Киеве и Киевской области. Также сообщается, что за ночь в воздушном пространстве Украины было зафиксировано более 100 беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Жители столицы сообщили о работе средств противовоздушной обороны в центральных районах города. Взрывы также были слышны в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам Украины с применением беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Были задействовали как минимум 50 дронов «Герань-2» и десятки ракет Х-101. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Политолог Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что подобные комбинированные удары по позициям ВСУ не будут носить постоянный характер, поскольку украинские войска способны к ним адаптироваться. По его словам, такие атаки будут проводиться в зависимости от складывающейся обстановки. Эксперт подчеркнул, что благодаря этим ударам разрушается система тылового обеспечения противника.

