Армия России нанесла мощный удар по военным объектам Украины SHOT: ВС РФ атаковали военные цели на Украине дронами и крылатыми ракетами

Военные объекты Украины стали объектом массированного комбинированного удара с использованием беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, передает Telegram-канал SHOT. ВС РФ применили не менее 50 дронов типа «Герань-2», а также десятки ракет Х-101. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По данным канала, в Днепропетровске произошли крупные пожары на промышленных и военных объектах.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска в Харьковской области. По ее словам, руководство ВСУ умалчивает о надвигающейся катастрофе для украинских войск в этом регионе.

В Минобороны России также сообщили об освобождении населенного пункта Муравка в ДНР. Кроме того, в Запорожской области было освобождено село Новоивановка.

В ведомстве рассказали, что российские военнослужащие продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР. В военном ведомстве добавили, что противник отступает из населенных пунктов.