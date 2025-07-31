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Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 18:25

Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ

Военэксперт Перенджиев: комбинированные удары ВС РФ не будут постоянными

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Комбинированные удары ВС РФ по позициям ВСУ не станут постоянными, так как украинские войска могут к ним адаптироваться, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, такие атаки будут проводить исходя из обстановки.

Необязательно комбинированные удары ракетами и дронами со стороны ВС РФ будут учащаться. Противник ведь ищет пути защиты. Такие атаки будут проводиться лишь в выгодных для России условиях, так как придется постоянно менять тактику применения ударных систем, чтобы ВСУ не успевали адаптироваться под них, — заявил Перенджиев.

Благодаря подобным ударам уничтожается система тылового обеспечения противника, отметил эксперт. В итоге у ВСУ начинается дефицит вооружений и горючего, из-за чего в обороне украинской армии появляются слабые места. Без этих ударов продвижение вперед шло бы медленнее, а потерь было бы больше, добавил Перенджиев.

Российские FPV-дроны научились преодолевать системы ПВО Украины. Есть даже наработки в плане уничтожения американских ЗРК Patriot: их РЛС и самих пусковых установок, — сказал Перенджиев.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома и складу с боеприпасами и деталями для производства ракет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, все цели были успешно поражены.

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Михаил Розен
М. Розен
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