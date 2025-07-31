Российские войска вырвали «сердце» военной машины Украины

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома и складе с боеприпасами и деталями для производства ракет, сообщила пресс-служба Минобороны. Все цели были поражены.

Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России объявило о взятии под контроль Часова Яра. Сражения за этот населенный пункт продолжались более года. Город представлял собой один из самых мощных укрепрайонов украинских сил в Донбассе благодаря сложному рельефу местности, особенностям застройки и развитой инфраструктуре.

Военный эксперт Александр Перенджиев между тем заявил, что бои за Красноармейск (украинское название — Покровск) могут продлиться до конца года или даже перейти на следующий год. По его словам, ВСУ будут держаться за город как за один из ключевых пунктов обороны. В украинской армии понимают, что если будет оставлен Красноармейск, за ним пойдут близлежащие населенные пункты, и в конечном итоге рухнет весь фронт, считает эксперт.