Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 08:58

Посол объяснил, для чего Трампу устроили пышный прием в Лондоне

Посол Келин: пышный прием Трампа в Лондоне должен был повлиять на его мнение

Фото: i-Images/Pool/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу устроили «весьма помпезный» прием в ходе визита в Великобританию, чтобы повлиять на его мнение относительно конфликта на Украине, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это также касается Ближнего Востока.

Британцы пытались добиться расположения американского президента, перетянуть его на свою сторону, в том числе в тех вопросах, по которым у Лондона и Вашингтона есть расхождения. Это не только Украина, но и, наверное, даже в большей степени Ближний Восток, — убежден Келин.

Дипломат также отметил, что британский премьер Кир Стармер пытался подтолкнуть Трампа к жестким высказываниям, однако потерпел неудачу. Сам же американский лидер признал, что конфликт на Украине никак не влияет на США в силу географии.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что встреча Трампа с королем Великобритании Карлом III могла пошатнуть его позицию по Украине. Аналитики предположили, что политик мог обсудить данный вопрос с монархом.

