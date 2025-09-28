Посол объяснил, для чего Трампу устроили пышный прием в Лондоне Посол Келин: пышный прием Трампа в Лондоне должен был повлиять на его мнение

Президенту США Дональду Трампу устроили «весьма помпезный» прием в ходе визита в Великобританию, чтобы повлиять на его мнение относительно конфликта на Украине, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это также касается Ближнего Востока.

Британцы пытались добиться расположения американского президента, перетянуть его на свою сторону, в том числе в тех вопросах, по которым у Лондона и Вашингтона есть расхождения. Это не только Украина, но и, наверное, даже в большей степени Ближний Восток, — убежден Келин.

Дипломат также отметил, что британский премьер Кир Стармер пытался подтолкнуть Трампа к жестким высказываниям, однако потерпел неудачу. Сам же американский лидер признал, что конфликт на Украине никак не влияет на США в силу географии.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что встреча Трампа с королем Великобритании Карлом III могла пошатнуть его позицию по Украине. Аналитики предположили, что политик мог обсудить данный вопрос с монархом.