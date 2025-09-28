Мама миа! Готовим закрытую пиццу кальцоне с начинкой на ваш выбор к ужину

Мамма мия! Готовим закрытую пиццу кальцоне с начинкой на ваш выбор к ужину

Мама миа! Готовим закрытую пиццу кальцоне с начинкой на ваш выбор к ужину

Любите пиццу, но хотите чего-то нового? Тогда итальянский пирог кальцоне создан для вас! Это не просто закрытая пицца, а настоящее кулинарное приключение с сочной начинкой внутри нежного теста. Наш рецепт покажет, как легко приготовить этот шедевр у себя на кухне.

Главное — правильно раскатать тесто и не переборщить с начинкой, иначе она может вытечь. Для аутентичного вкуса используйте моцареллу, ветчину и грибы.

Шаг 1. Тесто для кальцоне. Можно использовать готовую основу для пиццы или замесить его самостоятельно: смешайте муку (3,5 стакана), сухие дрожжи (1,5 ч. л.), теплую воду (1,5 стакана), сахар (1 ч. л.), оливковое масло (2 ст. л.) и щепотку соли. Замесите мягкое тесто, скатайте его в шар, накройте полотенцем и дайте подойти около 1 часа в тепле.

Шаг 2. Начинка для итальянского пирога кальцоне. Для классического варианта обжарьте куриное филе с луком и грибами, добавьте соль, специи, томатный соус и нарезанные помидоры. Также отлично подойдут ветчина, сыр моцарелла, рикотта, цукини, шпинат и любые ваши любимые начинки.

Шаг 3. Собираем итальянский пирог. Раскатайте тесто в круг толщиной 0,5 см. На одну половину выложите начинку, вторую накройте сверху, как чебурек. Не забудьте хорошо защипнуть края, чтобы сок остался внутри. Сделайте наверху пару маленьких надрезов, чтобы выходил пар.

Шаг 4. Выпекаем кальцоне. Смажьте верх оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15–20 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим

Подавайте его горячим, разрезав пополам, чтобы показать аппетитную начинку. Это блюдо станет хитом любого семейного ужина. Приятного аппетита!

Ранее мы делились с вами рецептом нежнейшей курицы в сливочном соусе.