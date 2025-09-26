Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:42

Воздушные краффины с творогом и корицей. Рецепт для ленивых — все смешали и заворачиваем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знакомьтесь, краффины — идеальный гибрид хрустящего круассана и нежной булочки. Они покорили меня тем, что готовятся куда проще, чем кажется. Никакой многочасовой возни со слоеным тестом! В основе — творог, который делает выпечку невероятно воздушной и влажной внутри. А аромат корицы, который разносится по всей квартире во время выпечки, — это лучшее пробуждение в выходной день. Это тот самый рецепт, который позволяет почувствовать себя домашним кондитером без лишних хлопот.

Для теста нам понадобится: 250 граммов творога (чем жирнее, тем нежнее), 200 граммов муки, 150 граммов холодного сливочного масла, щепотка соли и чайная ложка разрыхлителя. Для начинки и посыпки: 3 столовые ложки сахара смешиваем с чайной ложкой молотой корицы. Творог протираем через сито или просто хорошо разминаем вилкой. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем. Масло нарезаем небольшими кубиками.

В миске соединяем творог и муку. Добавляем холодное масло и быстро перетираем смесь руками в крошку. Главное — не замешивать тесто долго, иначе масло растает. Собираем массу в шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут. Духовку разогреваем до 180 градусов. Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной около сантиметра. Щедро посыпаем всю поверхность смесью корицы и сахара.

Аккуратно сворачиваем пласт в плотный рулет. Нарезаем его на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра. Каждый краффин слегка приминаем сверху и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем около 20–25 минут, пока края не подрумянятся. Даем немного остыть и наслаждаемся хрустящей корочкой и тающей внутри текстурой. Идеально к чаю или кофе!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Семья и жизнь
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Семья и жизнь
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Общество
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития
Общество
Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития
Булочки, что вмиг исчезают со стола: готовлю пампушки вместо хлеба — идеально к борщу
Общество
Булочки, что вмиг исчезают со стола: готовлю пампушки вместо хлеба — идеально к борщу
рецепты
творог
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.