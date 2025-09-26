Воздушные краффины с творогом и корицей. Рецепт для ленивых — все смешали и заворачиваем

Знакомьтесь, краффины — идеальный гибрид хрустящего круассана и нежной булочки. Они покорили меня тем, что готовятся куда проще, чем кажется. Никакой многочасовой возни со слоеным тестом! В основе — творог, который делает выпечку невероятно воздушной и влажной внутри. А аромат корицы, который разносится по всей квартире во время выпечки, — это лучшее пробуждение в выходной день. Это тот самый рецепт, который позволяет почувствовать себя домашним кондитером без лишних хлопот.

Для теста нам понадобится: 250 граммов творога (чем жирнее, тем нежнее), 200 граммов муки, 150 граммов холодного сливочного масла, щепотка соли и чайная ложка разрыхлителя. Для начинки и посыпки: 3 столовые ложки сахара смешиваем с чайной ложкой молотой корицы. Творог протираем через сито или просто хорошо разминаем вилкой. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем. Масло нарезаем небольшими кубиками.

В миске соединяем творог и муку. Добавляем холодное масло и быстро перетираем смесь руками в крошку. Главное — не замешивать тесто долго, иначе масло растает. Собираем массу в шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут. Духовку разогреваем до 180 градусов. Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной около сантиметра. Щедро посыпаем всю поверхность смесью корицы и сахара.

Аккуратно сворачиваем пласт в плотный рулет. Нарезаем его на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра. Каждый краффин слегка приминаем сверху и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем около 20–25 минут, пока края не подрумянятся. Даем немного остыть и наслаждаемся хрустящей корочкой и тающей внутри текстурой. Идеально к чаю или кофе!

