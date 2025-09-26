Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 17:58

Ежедневный сонник: толкование снов, приснившихся в ночь на субботу

Ежедневный сонник: толкование снов в субботу Ежедневный сонник: толкование снов в субботу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сны в ночь на субботу, как и любые другие события в нашей жизни, проходят под знаком Сатурна, властителя судеб. Поэтому некоторые авторы сонников полагают, что толкованию снов в этот день стоит уделять особое внимание, поскольку они могут иметь большое значение для будущего сновидца. Расскажем, на что стоит обратить внимание.

  • При толковании субботних снов по соннику обязательно стоит принимать во внимание личные предпочтения, эмоции и жизненный опыт сновидца. Ведь маленький ребенок может присниться к радостным событиями, если человек любит детей. Однако может быть и наоборот для тех, кто старается сторониться малышей.
  • Помимо Сатурна нашим подсознанием в субботу управляет Венера. Это сочетание любви и мудрости, а значит, такие сновидения могут давать подсказки во всем, что связано со старшими членами семьи. Имейте в виду, что старшим можете быть и вы, если сон трактуется как определенные события для ваших детей.
  • Сатурн благоволит к тем, кто не впадает в уныние и не поддается провокационным событиям. Поэтому если утром в субботу у вас хорошее настроение, то сны, приснившиеся в ночь, не повлияют на вашу жизнь и не принесут в нее ни хороших, ни плохих событий.
  • Особое внимание стоит обращать на сны, приснившиеся под утро. Более ранние сновидения, как правило, бывают пустыми.
  • Яркие, красочные, воодушевляющие сны в субботу свидетельствуют о хороших событиях в жизни. Даже если толкование сна в соннике содержит не очень оптимистичные предостережения, не стоит их опасаться. Вероятнее всего, обещанные негативные события в конечном итоге приведут к положительным изменениям.

Ранее мы рассказали, к чему снится мытье головы.

предсказания
сновидения
сны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.