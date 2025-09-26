Ежедневный сонник: толкование снов, приснившихся в ночь на субботу

Сны в ночь на субботу, как и любые другие события в нашей жизни, проходят под знаком Сатурна, властителя судеб. Поэтому некоторые авторы сонников полагают, что толкованию снов в этот день стоит уделять особое внимание, поскольку они могут иметь большое значение для будущего сновидца. Расскажем, на что стоит обратить внимание.

При толковании субботних снов по соннику обязательно стоит принимать во внимание личные предпочтения, эмоции и жизненный опыт сновидца. Ведь маленький ребенок может присниться к радостным событиями, если человек любит детей. Однако может быть и наоборот для тех, кто старается сторониться малышей.

Помимо Сатурна нашим подсознанием в субботу управляет Венера. Это сочетание любви и мудрости, а значит, такие сновидения могут давать подсказки во всем, что связано со старшими членами семьи. Имейте в виду, что старшим можете быть и вы, если сон трактуется как определенные события для ваших детей.

Сатурн благоволит к тем, кто не впадает в уныние и не поддается провокационным событиям. Поэтому если утром в субботу у вас хорошее настроение, то сны, приснившиеся в ночь, не повлияют на вашу жизнь и не принесут в нее ни хороших, ни плохих событий.

Особое внимание стоит обращать на сны, приснившиеся под утро. Более ранние сновидения, как правило, бывают пустыми.

Яркие, красочные, воодушевляющие сны в субботу свидетельствуют о хороших событиях в жизни. Даже если толкование сна в соннике содержит не очень оптимистичные предостережения, не стоит их опасаться. Вероятнее всего, обещанные негативные события в конечном итоге приведут к положительным изменениям.

