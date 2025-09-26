Ежедневный сонник: толкование снов, приснившихся в ночь на субботу

Сны в ночь на субботу, как и любые другие события в нашей жизни, проходят под знаком Сатурна, властителя судеб. Поэтому некоторые авторы сонников полагают, что толкованию снов в этот день стоит уделять особое внимание, поскольку они могут иметь большое значение для будущего сновидца. Расскажем, на что стоит обратить внимание.
- При толковании субботних снов по соннику обязательно стоит принимать во внимание личные предпочтения, эмоции и жизненный опыт сновидца. Ведь маленький ребенок может присниться к радостным событиями, если человек любит детей. Однако может быть и наоборот для тех, кто старается сторониться малышей.
- Помимо Сатурна нашим подсознанием в субботу управляет Венера. Это сочетание любви и мудрости, а значит, такие сновидения могут давать подсказки во всем, что связано со старшими членами семьи. Имейте в виду, что старшим можете быть и вы, если сон трактуется как определенные события для ваших детей.
- Сатурн благоволит к тем, кто не впадает в уныние и не поддается провокационным событиям. Поэтому если утром в субботу у вас хорошее настроение, то сны, приснившиеся в ночь, не повлияют на вашу жизнь и не принесут в нее ни хороших, ни плохих событий.
- Особое внимание стоит обращать на сны, приснившиеся под утро. Более ранние сновидения, как правило, бывают пустыми.
- Яркие, красочные, воодушевляющие сны в субботу свидетельствуют о хороших событиях в жизни. Даже если толкование сна в соннике содержит не очень оптимистичные предостережения, не стоит их опасаться. Вероятнее всего, обещанные негативные события в конечном итоге приведут к положительным изменениям.
Ранее мы рассказали, к чему снится мытье головы.