28 сентября 2025 в 08:37

«Явно столкнулись»: в Китае заявили о «стычке» между Лавровым и Рубио в США

Sohu: встреча Лаврова и Рубио переросла в конфликт из-за ситуации на Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMediaGlobal Look Press

Аналитики китайского портала Sohu обратили внимание на напряженный диалог между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марком Рубио в Нью-Йорке, связанный с украинским конфликтом. Они встретились в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Рубио и Лавров «явно столкнулись» во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября, — отметили эксперты из КНР.

Так, Рубио потребовал от Москвы прекратить боевые действия и предпринять шаги к урегулированию кризиса. Лавров в свою очередь заявил, что политика Украины и ряда стран Запада затягивает конфликт и неприемлема. Кроме того, дипломат подчеркнул готовность России сотрудничать с США ради мира.

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации». Дипломат уточнил, что Киев сильно пожалеет, если претворит свои планы в жизнь, поскольку жесткий ответ Москвы не заставит себя ждать.

До этого Лавров выразил мнение, что корень глобальных кризисов кроется в стремлении разделить мир на «цветущий сад» и «джунгли». По его словам, такой подход разрушает доверие к принципу равноправия государств и становится источником конфликтов. Министр подчеркнул, что Москва настаивает на безусловном соблюдении суверенного равенства всех стран.

