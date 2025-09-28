Стало известно о нереализованной идее Сталина по штаб-квартире ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-брифинга по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН обратился к легенде, согласно которой, бывший глава Советского Союза Иосиф Сталин при основании организации предлагал разместить штаб-квартиру в Сочи, передает ТАСС. Министр уточнил, что данное обсуждение проводилось с лидерами Великобритании Уинстоном Черчилем и США Франклином Рузвельтом в годы Второй мировой войны.

Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры, в ходе которых упомянулось о необходимости создания всемирной организации, между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН, — сказал дипломат.

Современный Сочи обладает всей необходимой инфраструктурой для размещения представительства ООН, что подтверждается успешным проведением крупных мероприятий, включая Олимпийские игры, добавил министр. Лавров также подчеркнул, что из-за курортной инфраструктуры города всем сотрудниками Секретариата ООН будет комфортно.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.