Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 02:24

Стало известно о нереализованной идее Сталина по штаб-квартире ООН

Лавров: Сталин предлагал Рузвельту и Черчилю сделать Сочи штаб-квартирой ООН

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-брифинга по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН обратился к легенде, согласно которой, бывший глава Советского Союза Иосиф Сталин при основании организации предлагал разместить штаб-квартиру в Сочи, передает ТАСС. Министр уточнил, что данное обсуждение проводилось с лидерами Великобритании Уинстоном Черчилем и США Франклином Рузвельтом в годы Второй мировой войны.

Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры, в ходе которых упомянулось о необходимости создания всемирной организации, между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН, — сказал дипломат.

Современный Сочи обладает всей необходимой инфраструктурой для размещения представительства ООН, что подтверждается успешным проведением крупных мероприятий, включая Олимпийские игры, добавил министр. Лавров также подчеркнул, что из-за курортной инфраструктуры города всем сотрудниками Секретариата ООН будет комфортно.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Сергей Лавров
ООН
Сочи
Иосиф Сталин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Пескову пришлось ответить на каверзный вопрос о влиянии СВО на экономику
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.