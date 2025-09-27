Лавров в ООН раскрыл «философию» России и США Лавров: Россия и США готовы к развитию взаимовыгодных проектов

Россия и США готовы реализовывать совместные проекты в сферах, где их интересы совпадают, — будет глупо не воспользоваться такими шансами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал встречу с американским госсекретарем Марко Рубио на полях 80-й сессии ГА ООН, которая транслируется на сайте организации.

Встречались с Марко Рубио, с ним зафиксировали эту философию: в тех случаях, когда интересы совпадают, — а в отношениях между США и Россией таких случаев, конечно, немного, — подчеркнул министр.

Ранее поверенная в делах постпредства Китая при ВТО Ли Ихонг заявила, что попытки Вашингтона вынудить Пекин отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на сделки между странами. По ее словам, отношения двух стран являются всесторонними и глубокими, «это было признано и не раз повторено на высшем уровне».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от импорта нефти и газа из России является нереалистичным для страны. По его словам, энергетическая зависимость Будапешта от российских поставок не позволяет реализовать такой шаг.