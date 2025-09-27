Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 20:41

Лавров в ООН раскрыл «философию» России и США

Лавров: Россия и США готовы к развитию взаимовыгодных проектов

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия и США готовы реализовывать совместные проекты в сферах, где их интересы совпадают, — будет глупо не воспользоваться такими шансами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал встречу с американским госсекретарем Марко Рубио на полях 80-й сессии ГА ООН, которая транслируется на сайте организации.

Встречались с Марко Рубио, с ним зафиксировали эту философию: в тех случаях, когда интересы совпадают, — а в отношениях между США и Россией таких случаев, конечно, немного, — подчеркнул министр.

Ранее поверенная в делах постпредства Китая при ВТО Ли Ихонг заявила, что попытки Вашингтона вынудить Пекин отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на сделки между странами. По ее словам, отношения двух стран являются всесторонними и глубокими, «это было признано и не раз повторено на высшем уровне».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от импорта нефти и газа из России является нереалистичным для страны. По его словам, энергетическая зависимость Будапешта от российских поставок не позволяет реализовать такой шаг.

Сергей Лавров
США
Россия
Марко Рубио
интересы
проекты
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос, разрушает ли СВО экономику России
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.