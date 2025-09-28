Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 09:53

Россия не смогла вернуться в руководящий совет ICAO

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия не вошла в первые две группы руководящего совета Международной организации гражданской авиации, следует из пресс-релиза объединения. Голосование состоялось в рамках 42-й сессии Ассамблеи ICAO в Монреале. Отмечается, что РФ не набрала необходимого числа голосов.

В первую группу попали 10 стран — Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Во вторую группу вошли 12 государств — Аргентина, Колумбия, Дания, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Швейцария. Отмечается, что членов третьей группы изберут 30 сентября.

Всего в совет ICAO входят 36 стран. Он переизбирается каждые три года на сессии ассамблеи, на которую приезжают представители 193 государств — членов организации. В предыдущем составе совета, который избирался осенью 2022 года, России также не было, причем до этого она традиционно состояла в первой группе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не просила ICAO ослабить санкции против отечественной авиаотрасли. По ее словам, несмотря на односторонние ограничительные меры, российская гражданская авиация продолжает развиваться, авиакомпании увеличивают объемы перевозок и расширяют сеть своих маршрутов.

Россия
авиация
выборы
организации
