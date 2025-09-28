Лавров рассказал, что ждет Киев при попытке «состряпать провокации»

Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Киев сильно пожалеет, если претворит свои планы в жизнь.

Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют, — подчеркнул министр.

Ранее министр иностранных дел России провел встречу с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. В МИД уточнили, что стороны обсудили ситуацию на Украине, а также затронули тему палестино-израильского противостояния.

До этого глава МИД выразил мнение, что корень глобальных кризисов заключается в попытках разделить мир на «цветущий сад» и «джунгли». Он уверен, что такой подход подрывает доверие к принципу равноправия государств и порождает конфликты. Министр подчеркнул, что Москва выступает за неукоснительное соблюдение суверенного равенства всех стран.