Лавров вынес приговор надеждам о возврате Украины к границам 2022 года Лавров: надежды на возврат границы Украины 2022 года — политическая слепота

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, назвал политической слепотой надежды о возврате границ Украины на состояние 2022 года, передает ТАСС. По мнению главы МИД, подобные ожидания свидетельствуют о непонимании текущей политической реальности.

Знаете, насчет границ 2022 года, по-моему, уже никто на них не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит, — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что НАТО с 2014 года использовало Украину как инструмент для ослабления России. По его мнению, под видом поддержки Альянс сознательно блокировал мирные инициативы и разжигал конфликт, вопреки интересам большинства украинцев.