28 сентября 2025 в 00:49

Минобороны предложило изменить список болезней, недопустимых для контракта

Минобороны России предложило увеличить список запрещенных для контракта болезней

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В России могут скорректировать список болезней, при которых гражданин не может заключить контракт на военную службу при мобилизации, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Его, как указано, разработало Минобороны РФ.

Новый список, как уточняется, содержит 35 пунктов, среди которых ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства и эпилепсия. Приказ об утверждении предыдущего перечня был согласован в сентябре 2023 года, он содержал 26 болезней.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде до 20 тысяч рублей. Штрафы будут накладывать на граждан, которые не сообщили в военкомат о переезде или не явились туда по такому же обстоятельству.

Также Путин подписал закон, который разрешает лицам без российского гражданства служить по контракту в ВС РФ. Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и «Об обороне». Согласно нововведению, лица без гражданства получили возможность заключать контракты о прохождении службы в рядах Вооруженных сил и воинских формирований России. Они будут заключаться до окончания мобилизации, истечения военного времени или прекращения действия военного положения.

