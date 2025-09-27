На пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН находился необычный охранник, который часто подавал свой голос — им был пес, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Уточняется, что порода четвероногого защитника — немецкая овчарка.

Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос, — сказано в публикации.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что НАТО с 2014 года использовало Украину как инструмент для ослабления России. По его мнению, под видом поддержки Альянс сознательно блокировал мирные инициативы и разжигал конфликт, вопреки интересам большинства украинцев.

До этого выяснилось, что во время выступления министра иностранных дел России на Генассамблее ООН в зале присутствовали два младших дипломата из украинской делегации. Примечательно, что они отсутствовали на более ранних выступлениях глав других делегаций в субботу, но пришли именно к началу речи российского министра. Наблюдатели отметили, что они не предпринимали демаршей, а интерес СМИ к речи российского министра подтвердился заранее занятыми местами журналистов.