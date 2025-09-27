Захарова высмеяла Тихановского за неадекватное поведение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастично отозвалась о белорусском оппозиционере Сергее Тихановском, назвав его «прекрасным представителем европейских ценностей». В своем Telegram-канале дипломат разместила видео с пресс-конференции блогера, где он, по ее мнению, демонстрирует неадекватное поведение.

Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками, — написала она.

Эта фраза, вероятно, является отсылкой к весеннему скандалу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которые собрались в поезде за столом с ложкой и странным пакетиком. Предполагается, что в пакете находились наркотические вещества.

Ранее сообщалось, что белорусского блогера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы после пяти лет заключения. Это стало следствием переговоров спецпредставителя президента США Кита Келлога и белорусского лидера Александра Лукашенко.

В 2020 году Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации, и его сменила жена Светлана. После проигрыша она организовала «Объединенный переходный кабинет», ныне признанный в Белоруссии террористической организацией.