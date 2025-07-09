Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный Переходный Кабинет» оппозиционного политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщается в Telegram-канале ведомства. Деятельность этого «правительства» запрещена.

Формирование «Объединенный Переходный Кабинет» признано террористической организацией с запретом деятельности на территории страны, — сказано в публикации.

Ранее Светлана Тихановская призвала президента США Дональда Трампа «наказать» белорусского лидера Александра Лукашенко. Она предупредила, что попытки смягчить санкции или «обменять» освобождение политзаключенных на уступки со стороны Соединенных Штатов приведут к неправильному сигналу.

В конце июня стало известно, что одним из освобожденных заключенных в Белоруссии оказался блогер Сергей Тихановский, которого называли одной из центральных фигур оппозиции. Он провел пять лет в заключении. Отмечалось, что освобождение оппозиционера стало следствием переговоров в Минске спецпредставителя президента США Кита Келлога и Лукашенко.