Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 18:29

Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской

Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный Переходный Кабинет» оппозиционного политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщается в Telegram-канале ведомства. Деятельность этого «правительства» запрещена.

Формирование «Объединенный Переходный Кабинет» признано террористической организацией с запретом деятельности на территории страны, — сказано в публикации.

Ранее Светлана Тихановская призвала президента США Дональда Трампа «наказать» белорусского лидера Александра Лукашенко. Она предупредила, что попытки смягчить санкции или «обменять» освобождение политзаключенных на уступки со стороны Соединенных Штатов приведут к неправильному сигналу.

В конце июня стало известно, что одним из освобожденных заключенных в Белоруссии оказался блогер Сергей Тихановский, которого называли одной из центральных фигур оппозиции. Он провел пять лет в заключении. Отмечалось, что освобождение оппозиционера стало следствием переговоров в Минске спецпредставителя президента США Кита Келлога и Лукашенко.

Белоруссия
правительство
Светлана Тихановская
оппозиционеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в УАЗике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской
Американская компания поставила мировой рекорд по капитализации
«Момент истины»: Орбан о грядущем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК
Собака спасла от оползня жителей целой деревни
«Нажал на газ в пол»: что грозит мигранту за убийство охранника в Москве
Раскрыты детали гибели росгвардейца при атаке ВСУ в Курске
Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274
Военэксперт оценил потенциал сеток от БПЛА на машинах скорой помощи
Невролог рассказал, что делать при болях в сердце в жаркую погоду
Мужчина обнаружил неожиданный подарок в куртке из секонд-хенда
«Обещать — не значит жениться»: политолог о заявлениях ЕС про помощь Киеву
Власти Москвы выставили на торги машино-места на востоке города
Дальше
Самое популярное
Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.