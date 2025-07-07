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07 июля 2025 в 21:20

Тихановская призвала Трампа «наказать» Лукашенко

Politico: Тихановская призвала Трампа не восстанавливать диалог с Лукашенко

Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу следует «наказать» белорусского лидера Александра Лукашенко, заявила в интервью Politico экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она предупредила, что попытки смягчить санкции или «обменять» освобождение политзаключенных на уступки со стороны Соединенных Штатов приведут к неправильному сигналу.

Не нормализуйте ситуацию, когда людей освобождают в обмен на некоторые уступки с вашей стороны, смягчение санкций или рекламу. Лукашенко должен быть наказан, а не вознагражден, — отметила политик.

Ранее заместитель спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога Джон Коул на своей странице в соцсети X сообщил, что власти Белоруссии отпустили на свободу 14 человек после обращения президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил правительство Литвы за сотрудничество и помощь.

До этого стало известно, что одним из освобожденных заключенных оказался белорусский блогер Сергей Тихановский, которого называют одной из центральных фигур оппозиции. Он провел пять лет в заключении.

Александр Лукашенко
Дональд Трамп
Светлана Тихановская
Белоруссия
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