«Минутка рекламы»: Захарова высмеяла ролик Тихановского про языковые курсы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала рекламным ролик, где белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявляет о желании выучить английский язык, чтобы общаться с коллегами по политическим взглядам. При этом на последних кадрах присутствует информация о записи на курсы иностранного языка от МИД РФ.

Прислали «минутку рекламы». Дилемма: грех смеяться или грех было не воспользоваться? — написала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ саркастично отозвалась о белорусском оппозиционере, назвав его «прекрасным представителем европейских ценностей». Дипломат разместила видео с пресс-конференции блогера, где он, по ее мнению, демонстрирует неадекватное поведение.

В 2020 году Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации, и его сменила жена Светлана. После проигрыша она организовала «Объединенный переходный кабинет», ныне признанный в Белоруссии террористической организацией.