ПВО сбила над российскими регионами 11 украинских дронов

Средства ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что шесть из них были уничтожены над Ростовской областью.

Шесть — над территорией Ростовской области, три — над территорией Курской области и два — над территорией Белгородской области, — сказано в публикации.

До этого СМИ информировали о взрывах в небе над Волгоградом, предположительно, связанных с работой систем противовоздушной обороны, которые сбивали украинские дроны. Было уничтожено несколько беспилотников.

Позже Минобороны России информировало о ликвидации 55 украинских БПЛА в ночь на 27 сентября. Атаке подверглись семь регионов: 27 дронов сбили над Ростовской областью, восемь — над Брянской, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями. Еще пять беспилотников уничтожили в Волгоградской области, два — в Курской и один — в Белгородской.

Ранее губернатор Белгородской области обратился к жителям региона после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он пожелал им сил и веры в скорейшую победу, выразив надежду на скорое установление мира на всей территории области. Глава региона отметил, что это позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирном труде.