«Очень печалит»: Кушанашвили поделился чувствами по поводу смерти Кеосаяна

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что с режиссером Тиграном Кеосаяном его связывали годы дружбы, хотя бывали и разногласия. Смерть Кеосаяна — очень печальное событие, признался он в Telegram-канале.

Ушел он мучительно, и это меня очень печалит. Мои соболезнования семье. Светлая память. Наши разногласия не имеют сейчас никакого значения. Сейчас тяжело его семье, — отметил Отар.

Журналист добавил, что память о дружбе с Кеосаяном наполняет его светлой грустью. При этом он признал, что их с режиссером мало что связывало.

Ранее соболезнования семье Тиграна Кеосаяна направил президент РФ Владимир Путин. В обращении глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека. Он также подчеркнул, что артист посвятил себя служению искусству и много сделал для развития традиций отечественного кинематографа.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский в свою очередь охарактеризовал Кеосаяна как талантливого и тонкого человека, который не боялся сложностей. Он назвал смерть режиссера невосполнимой потерей. Певец также выразил искренние соболезнования семье и близким режиссера.