Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 23:48

Российский аэропорт временно закрыли для самолетов

Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указал Кореняко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в аэропорту Самары произошел бунт, около 300 пассажиров не могли улететь в Анталью на протяжении 15 часов. Борт авиакомпании Azur Air должен был отправиться в Турцию в 04:05. Сначала вылет задержали на два часа, затем людей посадили в самолет, уточняют авторы. В салоне пассажиры провели полчаса, а потом их отправили обратно в аэропорт из-за закрытого неба.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал изображение поврежденного при столкновении хвостового оперения самолета Sukhoi Superjet 100. На рейсе FV6097 до Санкт-Петербурга заменили воздушное судно.

Тем временем план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, об этом информировали местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда. На данный момент они остаются актуальными — информации об отмене особого режима не поступало.

аэропорты
Росавиация
полеты
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.