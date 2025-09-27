Российский аэропорт временно закрыли для самолетов

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указал Кореняко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в аэропорту Самары произошел бунт, около 300 пассажиров не могли улететь в Анталью на протяжении 15 часов. Борт авиакомпании Azur Air должен был отправиться в Турцию в 04:05. Сначала вылет задержали на два часа, затем людей посадили в самолет, уточняют авторы. В салоне пассажиры провели полчаса, а потом их отправили обратно в аэропорт из-за закрытого неба.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал изображение поврежденного при столкновении хвостового оперения самолета Sukhoi Superjet 100. На рейсе FV6097 до Санкт-Петербурга заменили воздушное судно.

Тем временем план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, об этом информировали местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда. На данный момент они остаются актуальными — информации об отмене особого режима не поступало.