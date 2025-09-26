Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано! Ароматная, золотистая и невероятно вкусная картошка, запеченная с лимоном и орегано, станет идеальным дополнением к мясу, рыбе или самостоятельным вегетарианским блюдом. Простой рецепт с ярким греческим характером!

Ингредиенты

Картофель молодой — 500 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Сок лимонный — 60 мл

Чеснок — 2 зубчика

Орегано сушеный — 1 ч. л.

Петрушка свежая — 3-4 веточки

Вода — 100 мл

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Картофель тщательно вымойте, нарежьте половинками или четвертинками. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок и орегано. Противень застелите пергаментом, выложите картофель. Полейте масляно-лимонной заправкой, посолите, поперчите, аккуратно перемешайте. Влейте воду. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 45–60 минут до мягкости и румяной корочки, периодически переворачивая. Готовый картофель посыпьте рубленой петрушкой. Подавайте горячим.

Совет: для пикантности добавьте щепотку паприки и пару маслин при подаче.

