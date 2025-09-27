Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 22:25

Российский регион получил экстренное предупреждение о БПЛА

Гусев: в Воронежской области объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА

БПЛА БПЛА Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Острогожском районе Воронежской области введен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Местные системы оповещения населения переведены в рабочий режим для оперативного информирования граждан.

Внимание! Острогожский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он пожелал им сил и веры в скорейшую победу, выразив надежду на скорое установление мира на всей территории области. Глава региона отметил, что это позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирном труде.

До этого в Ростовской области из-за атаки БПЛА была проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, здание было повреждено. Из него вывели 73 ребенка и пятерых сотрудников интерната.

