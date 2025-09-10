Украинский дрон атаковал детский интернат в Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната.

Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. Остальных разместят в ПВР.

Ранее российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. В Минобороны России отметили, что атаки Вооруженных сил Украины были отражены 28 августа в течение полутора часов — с 19:30 до 21:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним уничтожили две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.