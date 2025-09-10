Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 01:39

Украинский дрон атаковал детский интернат в Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области из-за БПЛА пострадали сотрудники интерната

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната.

В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода, — написал он.

Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. Остальных разместят в ПВР.

Ранее российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. В Минобороны России отметили, что атаки Вооруженных сил Украины были отражены 28 августа в течение полутора часов — с 19:30 до 21:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним уничтожили две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

БПЛА
атаки
Ростовская область
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина в никабе стала центром скандала в Москве
Депутат Рады раскрыл сумму, которую ТЦК требуют за выкуп мобилизованных
Календарь солнечных и лунных затмений в 2025–2026-м: где и когда смотреть
Макрон назвал имя нового премьер-министра Франции
Украинский дрон атаковал детский интернат в Ростовской области
Актер Артем Быстров рассказал, на какую роль он никогда не согласится
Больше двух десятков БПЛА сбили над Россией незадолго до полуночи
Писал матом на стенах: этнограф из РФ провел два месяца в тюрьме у талибов
Приметы на 10 сентября: что пророчит листопад и кошки на Скирдников
Катар объявил о подготовке ответа на удары Израиля по Дохе
Актер из «Полицейского с Рублевки» закрыл сбор денег на лечение рака
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 сентября 2025 года
Помощь Кобзона, протекция Пугачевой, суды за квартиру: как живет Долина
Звезде фильма «Ты у меня одна» стало плохо перед спектаклем
Росавиация ограничила работу аэропорта в Калуге
В российском городе начался пожар после атаки ВСУ
«Связать узами»: Орбан раскрыл, как Евросоюз планирует использовать Украину
«Орешник», «Кинжал», «Циркон». Почему весь мир боится гиперзвука РФ
В США заявили, что Украина готова заморозить линию фронта
Крушение Ан-2 в Ростовской области классифицировали как катастрофу
Дальше
Самое популярное
Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной
Общество

Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.