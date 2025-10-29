Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:18

Раскрыта информация о жертвах атаки ВСУ на Белгородскую область

Житель Белгородской области погиб при ударе ВСУ по предприятию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области днем 29 октября, сообщила пресс-служба регионального оперштаба. При ударах БПЛА по производственному заводу погиб один человек, еще трое ранены. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по производственному предприятию погиб мужчина, — сказано в сообщении.

На территории предприятия, атакованного БПЛА, в двух зданиях выбило окна, повредило фасады и часть оборудования. О приостановке работы завода информации нет.

В селе Новая Таволжанка при взрыве дрона пострадали двое человек. Женщина получила ранение лица, у мужчины — баротравма. Бойцы подразделения «Орлан» отвезли их в районную больницу, после осмотра пострадавшие продолжат лечение дома.

В селе Замостье Грайворонского округа дрон ударил по коммерческому объекту. Пострадала местная жительница — у нее диагностировали баротравму. Женщина сама обратилась в больницу. После осмотра она продолжит лечение дома. На месте повреждены крыша здания и два автомобиля.

Ранее в Выгоничском районе Брянской области украинский дрон попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что погибла местная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.

Белгородская область
атаки
ВСУ
БПЛА
беспилотники
смерти
предприятия
пострадавшие
