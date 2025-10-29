Более 200 дронов ВСУ уничтожены российскими военными за сутки Минобороны: ВС России уничтожили 238 украинских беспилотников за минувшие сутки

Расчеты комплексов противовоздушной обороны ВС России уничтожили более 200 украинских беспилотников за минувшие сутки, сообщила в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве добавили, что в указанный период также были перехвачены две управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 238 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ на регион были повреждены девять жилых домов и одно производственное помещение. По его словам, силы ПВО сбили 46 беспилотников.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО сбили над Россией сотню беспилотников ВСУ в ночь на 29 октября. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны, в том числе Московский регион. Так, 46 БПЛА удалось уничтожить над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, восемь — над территорией Белгородской области.