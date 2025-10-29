Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 13:04

Более 200 дронов ВСУ уничтожены российскими военными за сутки

Минобороны: ВС России уничтожили 238 украинских беспилотников за минувшие сутки

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Расчеты комплексов противовоздушной обороны ВС России уничтожили более 200 украинских беспилотников за минувшие сутки, сообщила в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве добавили, что в указанный период также были перехвачены две управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 238 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ на регион были повреждены девять жилых домов и одно производственное помещение. По его словам, силы ПВО сбили 46 беспилотников.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО сбили над Россией сотню беспилотников ВСУ в ночь на 29 октября. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны, в том числе Московский регион. Так, 46 БПЛА удалось уничтожить над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, восемь — над территорией Белгородской области.

Россия
Минобороны РФ
ВСУ
беспилотники
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы
Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дома у экс-мэра Сочи нашли гигантскую сумму денег
Вэнс раскрыл, как за полгода он изменил отношение к украинскому конфликту
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.