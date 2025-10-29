Евросоюз охвачен военной лихорадкой и готовится к войне, планируя направить на Украину почти €200 млрд (18,5 трлн рублей), заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час». По словам главы дипломатического ведомства, эти средства предназначены для вооружения украинской армии и обеспечения функционирования государственных институтов.

Евросоюз действительно охвачен военной лихорадкой, это не вопрос. Поэтому, когда речь идет о мобилизации €60 млрд (5,6 трлн рублей. — NEWS.ru) из средств европейского народа на вооружение украинской армии или об отправке €130 млрд (12 трлн рублей. — NEWS.ru) на Украину в течение следующих двух лет только для того, чтобы украинское государство функционировало, это трудно назвать чем-то иным, кроме как подготовкой к войне, — сказал Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии отметил, что руководство Евросоюза препятствует мирному урегулированию украинского кризиса. Глава дипломатического ведомства утверждает, что брюссельские власти планируют направлять Киеву многомиллиардные финансовые потоки для продолжения боевых действий.

Также Сийярто сообщил, что венгерское правительство не допустит начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел подчеркнул, что он лично и премьер Виктор Орбан выступают против такого решения.