В Госдуме объяснили, c чем связаны переговоры РФ и Японии об авиасообщении Депутат Журова: Япония заинтересована в укреплении контактов с Россией

Япония стремится укрепить экономические и туристические связи с Россией, в связи с этим страны начали обсуждать возобновление прямого авиасообщения, заявила Pravda.Ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, власти Японии осознают выгоду от партнерства с РФ на примере других азиатских стран.

В Азии сейчас идет диверсификация, и Россия активно переключается на восточное направление. Япония понимает, что может выпасть из этого процесса и не хочет отдавать возможности другим государствам зарабатывать на сотрудничестве с Россией, — объяснила Журова.

По ее словам, переговоры об авиасообщении начались на фоне оживления диалога между Москвой и Токио. Восстановление перелетов может стать значимым шагом для укрепления доверия между странами, подытожила парламентарий.

Экономист Светлана Сазанова ранее заявила, что перелет из России в Японию может подешеветь на 40% после возобновления прямого авиасообщения между странами. По ее мнению, снижение стоимости билетов будет происходить поэтапно по мере увеличения числа рейсов и авиакомпаний на данном направлении.