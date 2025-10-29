Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:42

В Госдуме объяснили, c чем связаны переговоры РФ и Японии об авиасообщении

Депутат Журова: Япония заинтересована в укреплении контактов с Россией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Япония стремится укрепить экономические и туристические связи с Россией, в связи с этим страны начали обсуждать возобновление прямого авиасообщения, заявила Pravda.Ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, власти Японии осознают выгоду от партнерства с РФ на примере других азиатских стран.

В Азии сейчас идет диверсификация, и Россия активно переключается на восточное направление. Япония понимает, что может выпасть из этого процесса и не хочет отдавать возможности другим государствам зарабатывать на сотрудничестве с Россией, — объяснила Журова.

По ее словам, переговоры об авиасообщении начались на фоне оживления диалога между Москвой и Токио. Восстановление перелетов может стать значимым шагом для укрепления доверия между странами, подытожила парламентарий.

Экономист Светлана Сазанова ранее заявила, что перелет из России в Японию может подешеветь на 40% после возобновления прямого авиасообщения между странами. По ее мнению, снижение стоимости билетов будет происходить поэтапно по мере увеличения числа рейсов и авиакомпаний на данном направлении.

Япония
Россия
переговоры
авиасообщения
