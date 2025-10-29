Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:39

Россиянам рассказали, сколько будет стоить прямой перелет в Японию

Экономист Сазанова: билеты в Японию могут подешеветь на 40% при прямых рейсах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перелет из России в Японию может подешеветь на 40% после возобновления прямого авиасообщения между странами, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее мнению, снижение стоимости билетов будет происходить поэтапно по мере увеличения числа рейсов и авиакомпаний на данном направлении.

Если Россия возобновит прямое авиасообщение с Японией, цена на билеты, разумеется, снизится, но это будет происходить постепенно. Сначала стоимость упадет примерно на 20% по сравнению с текущими ценами. А потом за счет расширения числа авиаперевозчиков и рейсов, за счет заполняемости самолетов, может, снизится и до 40%, — пояснила Сазанова.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что российские и японские авиаперевозчики ведут консультации о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Он отметил, что окончательное решение зависит от правительства Японии, которое координирует свою позицию с партнерами по G7.

Россия
Япония
билеты
авиаперелеты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Трампу важна встреча с Ким Чен Ыном
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.