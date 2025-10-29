Россиянам рассказали, сколько будет стоить прямой перелет в Японию Экономист Сазанова: билеты в Японию могут подешеветь на 40% при прямых рейсах

Перелет из России в Японию может подешеветь на 40% после возобновления прямого авиасообщения между странами, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее мнению, снижение стоимости билетов будет происходить поэтапно по мере увеличения числа рейсов и авиакомпаний на данном направлении.

Если Россия возобновит прямое авиасообщение с Японией, цена на билеты, разумеется, снизится, но это будет происходить постепенно. Сначала стоимость упадет примерно на 20% по сравнению с текущими ценами. А потом за счет расширения числа авиаперевозчиков и рейсов, за счет заполняемости самолетов, может, снизится и до 40%, — пояснила Сазанова.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что российские и японские авиаперевозчики ведут консультации о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Он отметил, что окончательное решение зависит от правительства Японии, которое координирует свою позицию с партнерами по G7.