План Европейской комиссии по совместному заимствованию средств для поддержки Украины представляет серьезную угрозу для финансового суверенитета Франции, заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. Политик отметил, что конфликт на Украине с 2022 года используется как предлог для необратимого превращения ЕС в федерацию под управлением не избираемой населением Комиссии.

Ранее в пресс-службе Службы внешней разведки России сообщили, что Генштаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. В настоящее время эти силы дислоцированы в Польше недалеко от украинской границы, где проводят активную боевую подготовку и получают необходимую технику. По данным разведчиков, французский лидер Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

Прежде политолог Сергей Матвеев заявил, что свергнуть Макрона в настоящее время невозможно, поскольку у оппозиционных сил отсутствует необходимое количество голосов для запуска процедуры отставки. Аналитик также указал, что у Макрона имеются контраргументы, основанные на его статусе ключевой фигуры политической системы Франции.