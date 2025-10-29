Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:20

Французский политик предрек угрозу бюджетному суверенитету страны из-за ЕС

Политик Дюпон-Эньян: план ЕС по финансированию Украины станет ударом по Франции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План Европейской комиссии по совместному заимствованию средств для поддержки Украины представляет серьезную угрозу для финансового суверенитета Франции, заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. Политик отметил, что конфликт на Украине с 2022 года используется как предлог для необратимого превращения ЕС в федерацию под управлением не избираемой населением Комиссии.

Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Украины окончательно уничтожит наш бюджетный суверенитет, — подчеркнул Дюпон-Эньян.

Ранее в пресс-службе Службы внешней разведки России сообщили, что Генштаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. В настоящее время эти силы дислоцированы в Польше недалеко от украинской границы, где проводят активную боевую подготовку и получают необходимую технику. По данным разведчиков, французский лидер Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

Прежде политолог Сергей Матвеев заявил, что свергнуть Макрона в настоящее время невозможно, поскольку у оппозиционных сил отсутствует необходимое количество голосов для запуска процедуры отставки. Аналитик также указал, что у Макрона имеются контраргументы, основанные на его статусе ключевой фигуры политической системы Франции.

