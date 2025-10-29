Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:53

Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам

Путин: в России сейчас едят меньше рыбы, чем нужно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень потребления рыбы и морепродуктов в России остается ниже норм, установленных Министерством здравоохранения, заявил президент Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, на совещании с членами правительства глава государства обратил внимание на прямую связь между объемом потребления рыбной продукции и продолжительностью жизни.

Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом, — сказал глава государства.

Также во время совещания глава государства говорил, что российские рыбаки должны направлять свои уловы преимущественно в отечественную торговую сеть. Он подчеркнул необходимость обеспечения граждан доступной по цене рыбной продукцией.

До этого сообщалось, что стоимость сельди, занимающей важное место в потребительской корзине россиян, за год увеличилась на 28%. К сентябрю килограмм этой рыбы достиг цены 375 рублей. При этом оптовые цены демонстрируют противоположную динамику — атлантическая сельдь в центральном регионе подешевела на 14%, до 185 рублей за килограмм.

Владимир Путин
совещания
рыба
питание
