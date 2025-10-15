Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:30

Самая популярная рыба в России подорожала почти на треть

Розничная стоимость сельди в России выросла на 28% за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цены на селедку, самую популярную рыбу в российской потребительской корзине, за год выросли на 28%, достигнув к сентябрю 375 рублей за килограмм, пишут «Известия». При этом оптовые цены демонстрируют снижение — атлантическая сельдь в центральном регионе подешевела на 14%, до 185 рублей за килограмм.

Другие категории рыбной продукции также показали значительный рост: соленая и копченая рыба подорожала на 25%, мороженая — на 24-28%. При этом общий объем вылова сельди увеличился на четверть и достиг 455,5 тысяч тонн, что делает ситуацию с розничными ценами еще более необъяснимой для потребителей.

Эксперты объясняют розничное подорожание комплексом факторов, включая рост логистических расходов и затрат на переработку. Существенное влияние оказывает многоуровневая система посреднических наценок, достигающая 50% на отдельных этапах товаропроводящей цепочки. Федеральная антимонопольная служба уже инициировала проверку ценовой политики в отрасли, направив запросы в три десятка рыбодобывающих компаний.

Ранее сообщалось, что ФАС согласовала сделку по продаже сети гипермаркетов «О'кей», согласно которой 99% уставного капитала холдинга «РБФ ритейл» перейдет компании «Земун». Ведомство заключило, что сделка не создаст ограничений конкуренции на рынке розничной торговли, сохранив работу более 270 магазинов сети под брендами «О'кей» и «Да!».

цены
рыба
сельдь
подорожание
