Самая популярная рыба в России подорожала почти на треть Розничная стоимость сельди в России выросла на 28% за год

Цены на селедку, самую популярную рыбу в российской потребительской корзине, за год выросли на 28%, достигнув к сентябрю 375 рублей за килограмм, пишут «Известия». При этом оптовые цены демонстрируют снижение — атлантическая сельдь в центральном регионе подешевела на 14%, до 185 рублей за килограмм.

Другие категории рыбной продукции также показали значительный рост: соленая и копченая рыба подорожала на 25%, мороженая — на 24-28%. При этом общий объем вылова сельди увеличился на четверть и достиг 455,5 тысяч тонн, что делает ситуацию с розничными ценами еще более необъяснимой для потребителей.

Эксперты объясняют розничное подорожание комплексом факторов, включая рост логистических расходов и затрат на переработку. Существенное влияние оказывает многоуровневая система посреднических наценок, достигающая 50% на отдельных этапах товаропроводящей цепочки. Федеральная антимонопольная служба уже инициировала проверку ценовой политики в отрасли, направив запросы в три десятка рыбодобывающих компаний.

