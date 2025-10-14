ФАС согласовала продажу сети гипермаркетов «О'кей»

Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов «О'кей», сообщила пресс-служба ведомства. Согласно условиям сделки, 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ ритейл» получит ООО «Земун».

После завершения сделки покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов. По мнению ФАС, это не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли. «О'кей Групп» объявила о решении продать бизнес своих одноименных гипермаркетов в декабре 2024 года. Предполагалось, что управление сетью, товарным знаком и логистикой получит команда менеджмента.

Первый гипермаркет сети открылся в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сейчас численность торговых точек достигает более 270 магазинов по всей России в двух форматах: гипермаркеты под брендом «О'кей» и дискаунтеры под брендом «Да!». По итогам 2024 года выручка сетей увеличилась на 5,5% и достигла до 217,1 млрд руб.

Ранее стало известно, что крупные российские торговые сети начали активно требовать от своих поставщиков базовых продуктов компенсацию за то, что сами недополучили прибыль. Ситуация вызвана тем, что доходность розничного бизнеса падает и может достичь исторически низкого уровня.