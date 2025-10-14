Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:34

Ретейлеры пытаются выбить компенсации из поставщиков

«Коммерсант»: ретейлеры потребовали от поставщиков базовых продуктов компенсации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Крупные российские торговые сети начали активно требовать от своих поставщиков базовых продуктов компенсацию за то, что сами недополучили прибыль, сообщает «Коммерсант». Ситуация вызвана тем, что доходность розничного бизнеса падает и может достичь исторически низкого уровня — примерно 1,7–1,9% чистой прибыли. Люди стали меньше покупать, а власти строго контролируют цены, поэтому ретейлеры не могут просто переложить свои возросшие и цены поставщиков на покупателей.

О предложении компенсировать недополученную доходность со стороны федеральных сетей сообщил Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (Палата поставщиков). В ответ на это Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что условия сотрудничества, включая цены и скидки, могут меняться по договору, и они готовы участвовать в урегулировании конфликтов. Поставщики отмечают, что сети часто ориентируются на самые низкие цены на рынке, но при этом стараются сохранить свою прибыль.

Размер компенсаций может достигать сотен миллионов рублей. Палата поставщиков уточняет, что от производителей требуют либо согласиться со штрафами, либо снизить закупочные цены, либо предоставить скидки. Главная причина, по которой производители соглашаются на эти невыгодные условия — страх разрыва отношений с крупными сетями.

С учетом долей лидеров рынка быстро найти альтернативные пути продажи почти невозможно, — рассказал газете источник среди поставщиков.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что финансовое положение сетей ухудшается, и они вынуждены искать способы сохранить прибыль. По словам ретейлеров, сложные переговоры ведутся в основном с поставщиками базовой продуктовой корзины.

Ранее NEWS.ru разобрался, что подорожает после повышения НДС до 20%. Соответствующее предложение Минфин внес в правительство, представив проект бюджета на три года. Эксперты опасаются, что из-за этого последует разгон инфляции.

